Москва, 13 февраля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Кремль своевременно сообщит о сроках послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заявил 13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно ведется подготовка к посланию президента Федеральному Собранию. Сроки мы сообщим вам своевременно, также и откроем своевременно аккредитацию для представителей СМИ», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков в ходе брифинга сообщил, что российский лидер может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля — начале марта.Представитель Кремля также обещал своевременно проинформировать о том, когда эта дата станет известна.

В 2023 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Оглашение послания, ставшего первым с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине, теме которой глава государства уделил большое внимание, проходило в Гостином дворе и продолжалось почти два часа.