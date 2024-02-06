Москва, 6 февраля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля — начале марта. Такую возможность 6 февраля в ходе брифинга не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ

«Мы не можем этого исключать», — сказал он в ответ на просьбу подтвердить сообщения, что оглашение послания главы государства Федеральному собранию может состояться в период с 23 февраля по 10 марта.

Путин ежегодно оглашает послание Федеральному собранию в начале года.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Песков заявил, что точной даты ежегодного послания президента пока нет. Представитель Кремля также пообещал своевременно сообщить СМИ о том, когда эта дата станет известна.

В 2023 году глава государства выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Оглашение послания проходило в Гостином дворе и продолжалось 1 час и 45 минут. Оно стало первым посланием Федеральному собранию с начала спецоперации, теме которой Путин уделил большое внимание.