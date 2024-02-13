Ереван, 13 февраля, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Двое армянских военных погибли в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Азербайджана на участке Неркин — Ханда Сюникской области, сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В результате обстрела, предпринятого Вооруженными силами Азербайджана в направлении Неркин — Ханда, с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые», — говорится в сообщении.

Там добавили, что Минобороны Армении предоставит дополнительную информацию.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 февраля МИД Азербайджана заявил, что в результате очередной военной провокации ВС Армении был ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана.

В конце января премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана заключить пакт о ненападении в случае затяжных переговоров по мирному урегулированию.

По словам Пашиняна, Ереван также предложил Баку взаимный отвод войск от бывших границ Армянской и Азербайджанской ССР. Такой шаг, как полагает глава правительства, позволил бы странам усилить контроль над территориями бывших советских республик.