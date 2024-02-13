* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Барнаул, 13 февраля, 2024, 09:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае заключили под стражу студента, который пытался отправить за рубеж посылку с медикаментами боевикам «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 13 февраля в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что студент одного из высших учебных заведений региона по интернету установил контакт с представителями ИГ. В ходе общения молодой человек выразил желание выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации, а также заявил о готовности оказать любую поддержку террористам.

Кроме того, сообщили в ФСБ, в конце прошлого года по указанию представителя ИГ студент приобрёл партию медицинских препаратов, необходимых в реальных боевых условиях. Далее молодой человек отправил посылку за рубеж по указанному «кураторами» адресу в интересах террористической организации.

Почтовое отправление было своевременно изъято оперативными сотрудниками ФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа 2023 года сотрудники ФСБ задержали в Омске пособника ИГ. Задержанный контактировал с членами организации, находящимися в Сирии. Он сам предложил им помощь в виде покупки взрывчатки, боеприпасов и оружия.

Также он предлагал помощь в продвижении идей организации через интернет. На допросе задержанный показал, что выразил готовность вступить в ряды террористической организации, присягнув ей на верность.

В апреле того же года ФСБ задержала пособника ИГ в Ставропольском крае. Он по заданию террористической организации готовил теракт в Минеральных Водах. Теракт планировался на одном из объектов массового пребывания людей.