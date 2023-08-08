* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Омск, 8 августа, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Пособника ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали в Омске, сообщила 8 августа официальный представитель регионального управления ФСБ РФ Ирина Руснак.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«УФСБ России по Омской области при попытке выезда в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона», — процитировало Руснак агентство ТАСС.

Суд избрал ему меру пресечение в виде ареста. Представитель ФСБ рассказала, что задержанный контактировал с членами ИГ, находящимися в Сирии. Он сам предложил им помощь в виде покупки взрывчатки, боеприпасов и оружия.

Также он предлагал помощь в продвижении идей организации через интернет. На допросе задержанный показал, что выразил готовность вступить в ряды террористической организации, присягнув ей на верность.

Он собирался отправиться в Сирию и там участвовать в террористической деятельности и в боевых действиях. Задержанный агитировал знакомых присоединиться к нему. Пособник ИГ самостоятельно через интернет обучился минно-взрывному делу, собирал компоненты для создания взрывчатки.

Омское управление ФСБ возбудило уголовное дело о финансировании террористической деятельности и о прохождении обучения для её осуществления.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле ФСБ задержала пособника ИГ в Ставропольском крае. Он по заданию террористической организации готовил теракт в Минеральных Водах. Теракт планировался на одном из объектов массового пребывания людей.

В середине июня в Россию из Ирака экстрадировали участницу ИГ. Она в 2016 году приехала в Сирию и добровольно вступила в ряды ИГ.