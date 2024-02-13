Ереван, 13 февраля, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Армянские военные получили ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана на участке села Неркин Ханд Сюникской области. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Армении в распространённом заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армянская армия

Военные Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия ранним утром 13 февраля. Число раненых уточняется.

«Министерство обороны предоставит дополнительную информацию», — пояснили в ведомстве.

Вечером 12 февраля МИД Азербайджана заявил, что в результате очередной военной провокации ВС Армении был ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана заключить пакт о ненападении в случае затяжных переговоров по мирному урегулированию.

Также Пашинян подчеркнул, что Армения не имеет никаких претензий на какие-либо территории, кроме суверенных.

По словам Пашиняна, Ереван также предложил Баку взаимный отвод войск от бывших границ Армянской и Азербайджанской ССР. Такой шаг, как полагает глава правительства, позволил бы странам усилить контроль над территориями бывших советских республик.

Очередное обострение обстановки в Нагорном Карабахе произошло осенью 2023 года. В результате 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера». При посредничестве России Азербайджан и руководство Нагорного Карабаха 20 сентября договорились о перемирии. В итоге Нагорный Карабах перешёл под контроль Баку. При этом армянское руководство признало регион частью территории Азербайджана ещё осенью 2022 года.