Вашингтон, 13 февраля, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Сенаторы провели окончательное процедурное голосование по проекту помощи Украине и Израилю без мер по ужесточению охраны границы США. Теперь законопроект предстоит рассмотреть Конгрессу.

Lawrence Jackson Сенат США

В поддержку проекта проголосовали 66 сенаторов, 33 выступили против. Рассмотрение его конгрессменами ожидается 14 февраля. Документ предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере около $60 млрд и Израилю — $14 млрд.

Спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявлял ранее, что контролируемая Республиканской партией США палата представителей не будет рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю без положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол назвал законопроект о помощи Украине, который представили в Конгрессе США, оскорблением каждого американца. Он отметил, что, согласно этому документу, $300 млн планируется направить на охрану украинских границ. При этом федеральные власти США игнорируют ситуацию на южных границах, где наблюдается беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов. В Соединённых Штатах не делается ничего, чтобы решить проблему, а выдвигаются лишь бесполезные реформы, подчеркнул Пол.

Экс-президент США Дональд Трамп 5 февраля раскритиковал законопроект, объединяющий выделение средств на охрану государственных границ и военную и финансовую помощь Украине и Израилю. Он подчеркнул, что этот документ является уловкой и возлагает вину на республиканцев.