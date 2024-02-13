Вашингтон, 13 февраля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Голословные утверждения Госдепартамента США в адрес России говорят о попытке скрыть правду о собственных грязных схемах в Африке, заявили 13 февраля в российском посольстве в Вашингтоне.

(сс) Aaron Siirila Посольство России в США

Внимание дипмиссии привлекла публикация Госдепа о якобы распространении российскими спецслужбами дезинформации о деятельности США и европейских государств в Африке. Значительная часть так называемой антизападной кампании Москвы направлена против инициатив в сфере здравоохранения, отметили дипломаты.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», — говорится в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии добавили, что соответствующие обличительные факты о деятельности США официально озвучивались российскими представителями.

«На воре и шапка горит», — заявили в ведомстве.

В Вашингтоне обеспокоены успешно развивающимся сотрудничеством Москвы с африканскими государствами, пояснили дипломаты, назвав укрепление связей между столицами государств основной причиной надуманных обвинений и попыток со стороны США запугать партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В совместном заявлении трёх стран говорится о разочаровании отступлением ЭКОВАС от идеалов и влиянием западных стран на организацию и отмечается, что организация не помогала странам Сахеля в борьбе с терроризмом, а лишь усложняла ситуацию санкциями.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 9 февраля заявил, что американские власти не должны учить другие страны свободе вероисповедания и борьбе с антисемитизмом, им следует искоренять эту проблему в своей стране. Скорее всего, антисемитские настроения на Западе усилились из-за притока мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, отметил Сийярто.