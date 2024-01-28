Ниамей, 28 января, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили выйти из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом 28 января сообщило агентство Reuters.

ТАСС/EPA/CHRISTIAN THOMPSON

«Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили, что покидают региональный блок ЭКОВАС», — говорится в публикации.

В совместном заявлении трёх стран говорится о разочаровании отступлением ЭКОВАС от идеалов и влиянием западных стран на организацию и отмечается, что организация не помогала странам Сахеля в борьбе с терроризмом, а лишь усложняла ситуацию санкциями.

Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн, назначенный военными, 25 января обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала миссии по переговорам, которая должна была прибыть в Ниамей в этот день. Делегация сообщества заявила, что не смогла присутствовать на переговорах из-за технической неисправности самолёта.

Как сообщало ИА Регнум, в Нигере 26 июля 2023 года произошёл переворот. Военные отстранили от управления страной президента Мохамеда Базума и заблокировали его в резиденции. Во время переворота генерал Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.

После этого ЭКОВАС некоторое время угрожал новым властям Нигера военной операцией, а потом ввёл против страны санкции. В конце декабря 2023 года Али Махаман Ламин Зейн заявлял, что Нигер намерен в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призвал организацию отменить рестрикции.

Делегация Нигера во главе с новым премьером страны 16 января прибыла в Москву. По данным издания Mondafrique, целью поездки представителей африканской страны является «диверсификация» круга партнёров. Власти Нигера хотят изучить возможности сотрудничества в различных сферах, в том числе в сфере обороны, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения и нефти.