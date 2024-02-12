Берлин, 13 февраля, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Россия больше не лидирует в рейтинге угроз для жителей Германии, хотя годом ранее была на первом месте. Об этом говорят результаты исследования, проведённого в рамках доклада Munich Security Index 2024.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы — 12-й», — говорится в материале, опубликованном на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно опросу, немцы больше обеспокоены массовой миграцией, радикальным исламизмом, кибератаками, организованной международной преступностью, уничтожением естественной среды обитания и ростом неравенства. Меньше всего жители Германии воспринимают угрозы, «исходящие от ядерного, химического и биологического оружия».

У жителей стран Большой семёрки угроза со стороны РФ оказалась только на четвёртом месте, ещё год назад Москва лидировала в списке.

Опросы проводились онлайн в период с 24 октября по 16 ноября 2023 года с участием представителей 12 государств, в том числе стран G7 и БРИКС, без учёта России. В каждой из стран было опрошено по 1 тыс. человек. У респондентов интересовались насколько велик риск для страны в целом, возрастёт он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, насколько страна готова реагировать на угрозу.

Как сообщало ИА Регнум, политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот подчеркнул, что все рейтинги, в которых Россия была названа якобы главной угрозой Германии, являются дутыми, они никакого отношения к реальности не имели и не имеют. По словам эксперта, настоящим врагом немцев являются США, которые, взорвав «Северные потоки», лишили Германию дешёвых и надёжных российских энергоресурсов. Ещё одним врагом Германии и немецкого народа назван Евросоюз, стараниями которого была фактически уничтожена гигантская некогда немецкая промышленность. Когда Россия из опасности перейдёт в статус друга и партнёра, тогда можно будет говорить о том, что шансы выжить у немцев есть, подчеркнул Кот.

В Германии заявили, что потенциальный распад Украины приведёт к появлению не менее 10 млн беженцев, большинство из них поедут в Западную Европу. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в мире насчитывается уже более 6 млн украинских беженцев, почти все они зарегистрированы в европейских странах.