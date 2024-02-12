Политолог рассказал, почему жители ФРГ перестали видеть в РФ главную угрозу
Политолог Кот назвал «дутыми» рейтинги, в которых РФ называют угрозой для Германии
Москва, 12 февраля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Все рейтинги, в которых Россия была названа якобы главной угрозой Германии являются «дутыми», они никакого отношения к реальности не имели и не имеют, заявил в беседе с ИА Регнум политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.
Он обратил внимание на то, что настоящим врагом немцев являются США, которые взорвав «Северные потоки», лишили Германию дешёвых и надёжных российских энергоресурсов.
«Главный враг немцев также и нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, который покрывал и продолжает покрывать это преступление. Он, имея возможность по одной из оставшихся целых ниток «Северного потока» поставлять в Германию дешёвые энергоресурсы из России, не делает этого», — отметил политолог.
Ещё одним врагом Германии и немецкого народа эксперт назвал Евросоюз, стараниями которого была фактически уничтожена гигантская некогда немецкая промышленность.
Он обратил внимание на то, что основной немецкий бизнес дрейфует из Германии в сторону США или Китая, но подальше от своей родины, поскольку в Германии созданы невыносимые условия для работы.
«Сегодня Германия ещё жирует на старых запасах, но с каждым годом их будет оставаться всё меньше и меньше», — отметил политолог.
Вот тогда, когда Россия из опасности перейдёт в статус друга и партнёра, тогда можно будет говорить о том, что шансы выжить у немцев есть, добавил Кот.
В свою очередь политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин считает, что немцев теперь больше заботит реальный мигрционный кризис, а не выдуманная «российская угроза».
По мнению Мизина, это произошло по двум причинам. Во-первых, это конфликт на Ближнем Востоке: это ХАМАС, а также хуситы, которые практически парализовали торговые пути в Красном море. Во-вторых, это очень острая для Германии проблема мигрантов.
Эксперт пояснил, что ранее власти Германии в силу свое либеральной идеологии стали активно приглашать в страну сначала турок, а потом жителей из арабских стран в связи с нехваткой рабочей силы.
«Но оказалось, что этот приток мигрантов создаёт колоссальную проблему, ведь зачастую они не работают, а просто живут на пособия. Кроме этого, мигранты создают криминогенную обстановку в стране, они являются главным источником напряжённости в германских городах», — пояснил Мизин.
Он добавил, что мигранты живут, как правило, своими анклавами в основном по законам шариата, зачастую безработные молодые люди нападают на женщин и девушек, грабят их.
По его словам, в определённых районах крупных немецких городов не очень приятно ходить по улицам, поскольку приходится оглядываться, чтобы не получить по голове. И это видят и чувствуют немцы.
«Это, конечно, очень серьёзная проблема для Германии, наряду с социально экономическими трудностями», — отметил эксперт.
Как указал Мизин, проблемы миграции ведут к небывалому усилению правой партии «Альтернатива для Германии», которая может скоро стать второй партией в стране, и в бундестаге задумываются о её запрете. При этом эксперт отметил, что вряд ли до этого дойдёт дело.
«Вот поэтому такая перестановка в угрозах», — заключил он, обратив внимание на то, что в Германии отсутствует какая-либо внятная стратегия по борьбе с радикальным исламским терроризмом, а также по решению проблем миграции.
Мизин отметил, что у руководства Германии также нет понимания, как продолжать строить отношения с Москвой, которая когда-то была лучшим другом для германского руководящего класса.
Как передавало ИА Регнум, в ежегодном докладе Munich Security Index 2024 указывается, что Россия, которая в 2023 году оценивалась как самая серьёзная угроза Германии, сейчас занимает седьмое место по степени серьёзности угрозы. Согласно данным доклада, жители Германии «сейчас меньше обеспокоены угрозами, исходящими от ядерного, химического и биологического оружия».
Вместе с тем эскалация палестино-израильского кризиса и атака движения ХАМАС «вызвала всплеск беспокойства в ФРГ по поводу радикального исламского терроризма». Изменение климата также называется среди пунктов, которые вызывают беспокойство у жителей страны.
Список главных угроз безопасности Мюнхенской конференции основывается на опросах представителей 12 государств, в том числе стран G7 и БРИКС, без учёта России. В каждой из стран было опрошено по 1 тыс. человек. Опросы были проведены онлайн с 24 октября по 16 ноября 2023 года.