Москва, 12 февраля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Все рейтинги, в которых Россия была названа якобы главной угрозой Германии являются «дутыми», они никакого отношения к реальности не имели и не имеют, заявил в беседе с ИА Регнум политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он обратил внимание на то, что настоящим врагом немцев являются США, которые взорвав «Северные потоки», лишили Германию дешёвых и надёжных российских энергоресурсов.

«Главный враг немцев также и нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, который покрывал и продолжает покрывать это преступление. Он, имея возможность по одной из оставшихся целых ниток «Северного потока» поставлять в Германию дешёвые энергоресурсы из России, не делает этого», — отметил политолог.

Ещё одним врагом Германии и немецкого народа эксперт назвал Евросоюз, стараниями которого была фактически уничтожена гигантская некогда немецкая промышленность.

Он обратил внимание на то, что основной немецкий бизнес дрейфует из Германии в сторону США или Китая, но подальше от своей родины, поскольку в Германии созданы невыносимые условия для работы.

«Сегодня Германия ещё жирует на старых запасах, но с каждым годом их будет оставаться всё меньше и меньше», — отметил политолог.

Вот тогда, когда Россия из опасности перейдёт в статус друга и партнёра, тогда можно будет говорить о том, что шансы выжить у немцев есть, добавил Кот.

В свою очередь политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин считает, что немцев теперь больше заботит реальный мигрционный кризис, а не выдуманная «российская угроза».

По мнению Мизина, это произошло по двум причинам. Во-первых, это конфликт на Ближнем Востоке: это ХАМАС, а также хуситы, которые практически парализовали торговые пути в Красном море. Во-вторых, это очень острая для Германии проблема мигрантов.

Эксперт пояснил, что ранее власти Германии в силу свое либеральной идеологии стали активно приглашать в страну сначала турок, а потом жителей из арабских стран в связи с нехваткой рабочей силы.

«Но оказалось, что этот приток мигрантов создаёт колоссальную проблему, ведь зачастую они не работают, а просто живут на пособия. Кроме этого, мигранты создают криминогенную обстановку в стране, они являются главным источником напряжённости в германских городах», — пояснил Мизин.

Он добавил, что мигранты живут, как правило, своими анклавами в основном по законам шариата, зачастую безработные молодые люди нападают на женщин и девушек, грабят их.

По его словам, в определённых районах крупных немецких городов не очень приятно ходить по улицам, поскольку приходится оглядываться, чтобы не получить по голове. И это видят и чувствуют немцы.

«Это, конечно, очень серьёзная проблема для Германии, наряду с социально экономическими трудностями», — отметил эксперт.

Как указал Мизин, проблемы миграции ведут к небывалому усилению правой партии «Альтернатива для Германии», которая может скоро стать второй партией в стране, и в бундестаге задумываются о её запрете. При этом эксперт отметил, что вряд ли до этого дойдёт дело.

«Вот поэтому такая перестановка в угрозах», — заключил он, обратив внимание на то, что в Германии отсутствует какая-либо внятная стратегия по борьбе с радикальным исламским терроризмом, а также по решению проблем миграции.

Мизин отметил, что у руководства Германии также нет понимания, как продолжать строить отношения с Москвой, которая когда-то была лучшим другом для германского руководящего класса.

Как передавало ИА Регнум, в ежегодном докладе Munich Security Index 2024 указывается, что Россия, которая в 2023 году оценивалась как самая серьёзная угроза Германии, сейчас занимает седьмое место по степени серьёзности угрозы. Согласно данным доклада, жители Германии «сейчас меньше обеспокоены угрозами, исходящими от ядерного, химического и биологического оружия».

Вместе с тем эскалация палестино-израильского кризиса и атака движения ХАМАС «вызвала всплеск беспокойства в ФРГ по поводу радикального исламского терроризма». Изменение климата также называется среди пунктов, которые вызывают беспокойство у жителей страны.

Список главных угроз безопасности Мюнхенской конференции основывается на опросах представителей 12 государств, в том числе стран G7 и БРИКС, без учёта России. В каждой из стран было опрошено по 1 тыс. человек. Опросы были проведены онлайн с 24 октября по 16 ноября 2023 года.