Санкт-Петербург, 12 февраля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. В Ленинградской области в целях безопасности временно запрещены публичные мероприятия на открытом воздухе, сообщила 12 февраля пресс-служба правительства региона. Решение было принято на заседании оперативного штаба Ленобласти.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с осложнением на территории Ленинградской области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотных летательных аппаратов, в целях принятия дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности запретить проведение на территории Ленинградской области публичных мероприятий вне помещений», — цитирует пресс-служба правительства решение штаба.

Ранее власти региона запретили до мая 2024 года проводить в Ленобласти митинги и акции протеста. При этом пресс-служба отметила, что губернатор Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении острых вопросов у жителей для них оперативно организовывались встречи с руководителями профильных ведомств.

Министерство обороны 18 января сообщило о перехвате силами ПВО украинского дрона на территории Ленинградской области. В портах региона — Приморске, Высоцке, Выборге и Усть-Луге из-за угрозы атак со стороны беспилотников ВСУ 5 февраля ввели режим повышенной готовности.

21 января загорелся терминал «Новатэка» в порту Усть-Луга. В компании заявили, что пожар, по предварительной информации, стал следствием внешнего воздействия. В регионе на всех объектах критической инфраструктуры был введён режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры уполномочены уничтожать любые беспилотники в случае их обнаружения на прилегающих территориях, отметила пресс-служба правительства области.