Санкт-Петербург, 22 января, 2024, 04:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области действует режим повышенной готовности, сообщила 21 января пресс-служба региональной администрации.

regnum.ru Здание правительства Ленинградской области

«Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности», — говорится в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что подразделения охраны и силовые структуры уполномочены уничтожать любые беспилотники в случае их обнаружения на прилегающих территориях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 21 января загорелся терминал «Новатэка» в порту Усть-Луга. В компании заявили, что пожар, по предварительной информации, стал следствием внешнего воздействия.

После ЧП на терминале приостановили технологический процесс. Для ликвидации последствий в «Новатэке» создали оперативный штаб.

Работники терминала успели эвакуироваться, пострадавших нет, уточнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава Кингисеппского района Юрий Запалатский заявил, что терминал «Новатэка» в Усть-Луге загорелся в результате двух взрывов. В это время на предприятии находились 148 человек.