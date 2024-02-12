Вашингтон, 12 февраля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Шансы нынешнего президента США Джо Байдена переизбраться на новый срок невелики. Об этом сообщает американский журнал Newsweek, опираясь на данные анализа Investor’s Business Daily (IBD) и TIPP Insights.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале говорится, что поддержка Байдена среди американцев значительно ослабла в течение последних трёх месяцев. Согласно анализу индекса президентского лидерства, действующий глава Белого дома демонстрирует значительную уязвимость в 18 ключевых демографических группах по сравнению с пятью в ноябре. Издание предполагает, что если нынешний лидер США станет кандидатом от Демократической партии, то шансы на переизбрание невелики и это в лучшем случае.

Как отмечает журнал, избиратели оценивают президента на основе трёх показателей: благосклонности, одобрения работы и лидерства. Результаты рассматриваются за один квартал в сравнении со средними показателями Байдена за время его пребывания в должности, чтобы определить, набирает ли он или теряет поддержку ключевых демографических групп.

Ранее телеканал ABC совместно с аналитическим агентством Ipsos представил данные опроса, согласно которым более 80% респондентов считают, что Байден «очень стар», чтобы занимать должность президента США.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства на фоне обеспокоенности американцев преклонным возрастом Джо Байдена. Также Харрис заверила западную прессу, что все окружающие её люди имеют «полное осознание того, что она способна руководить».

По данным американских СМИ, многие избиратели в преддверии президентских выборов в США перестали рассматривать Джо Байдена как президента страны. Главным камнем преткновения является не только его преклонный возраст и проблемы со здоровьем, а то, что избиратели перестали видеть в нём сильного государственного деятеля или мастера переговоров.