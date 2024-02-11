Вашингтон, 11 февраля, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Граждане Соединённых Штатов Америки в преддверии президентских выборов, которые пройдут в ноябре, перестали рассматривать действующего главу государства Джо Байдена как президента страны, сообщило издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Несмотря на успех в достижении целого ряда законодательных и дипломатических достижений… избиратели считают, что Байден не в состоянии полноценно занять президентский пост», — говорится в материале.

Авторы отметили, что главная проблема Байдена заключается в том, что многие избиратели перестали видеть в нём воплощение мастера переговоров, сильного государственного деятеля или «развлекателя» на телевидении. Также американцы перестали рассматривать Байдена как президента в силу его преклонного возраста, отсутствия у него репутации сильного лидера и неспособности наладить связь с избирателями.

Как передавало ИА Регнум, ранее конгрессмены США, опубликовав совместное заявление по поводу отсутствия обвинений Джо Байдену по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, обратили внимание на тот факт, что спецпрокурор Роберт Хёр порекомендовал не выдвигать обвинения из-за проблем американского лидера с памятью. При этом сам Байден, комментируя доклад спецпрокурора, заявил, что с его памятью всё хорошо, никакие рекомендации ему не нужны.

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News 5 февраля заявил, что Джо Байден не справляется с обязанностями президента страны, в то время как мир стоит на грани третьей мировой войны.