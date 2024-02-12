Вашингтон, 12 февраля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Вице-президент США Камлала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента на фоне обеспокоенности американцев преклонным возрастом главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает американская газета The Wall Stree Journal (WSJ).

(сс) The White House

В публикации сказано, что во время одной из поездок журналист издания попросил Харрис пояснить, является ли обеспокоенность американской общественности из-за возраста Байдена сигналом того, что она должна убедить их в том, что готова исполнять обязанности главы государства.

«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит», — сказала Харрис, отметив, что все окружающие её люди имеют «полное осознание того, что она способна руководить».

По данным издания The Wall Stret Journal, многие избиратели в преддверии президентских выборов в США перестали рассматривать Байдена как президента страны, несмотря на некоторые успехи и ряд законодательных и дипломатических достижений. Как заявили авторы материала, главная проблема Байдена заключается не только в его преклонном возрасте и проблемах со здоровьем, но и в том, что избиратели перестали видеть в нём сильного государственного деятеля или мастера переговоров.

Как передавало ИА Регнум, Байден в ответ на доклад спецпрокурора Роберта Хёра заявил, что никакие рекомендации ему не нужны. В своём заявлении американский лидер заявил, что поставил страну на ноги, а с его памятью всё в порядке.

В свою очередь американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на публикацию журналиста сатирического новостного портала, который прокомментировал выступление Байдена, в котором тот спутал Египет и Мексику. Миллиардер оценил шутку об экзамене для Байдена и посоветовал перед ядерным ударом задать главе США контрольные вопросы, например, «в какой стране большие пирамиды».

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Байдена о беседе с умершим ещё в 2017 году канцлером ФРГ Колем словами, что американские журналисты хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом.

Вместе с тем американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительством саммите в Дубае заявил, что президент России Владимир Путин более компетентный лидер, чем его американский коллега. Карлсон посетовал, что на то, что США руководит некомпетентный президент, отметив, что это не просто «политическое наблюдение», а факт с доказательной базой.

Более того, по мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Байден представляет угрозу национальной безопасности страны из-за проблем с памятью.

Экс-аналитик ЦРУ отметил, что республиканцы ещё несколько лет назад начали говорить о снижении умственных способностей президента, однако эта проблема привлекла внимание общественности лишь после отчёта Хёра, в котором спецпрокурор порекомендовал не выдвигать в отношении Джо Байдена обвинений по делу о ненадлежащем хранении секретных документов из-за проблем американского лидера с памятью.