* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Штат Калифорния, США, 12 февраля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Разработчики WhatsApp Web (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) планируют внедрить в приложение новую функцию, с помощью которой пользователи смогут добавлять контакты в папку «Избранное» для быстрого дозвона им. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Донат Сорокин / ТАСС

«WhatsApp работает над новыми решениями, которые позволят пользователям расставлять приоритеты в разговорах, обеспечат им быстрый доступ к тем, с кем они часто общаются. Мы считаем, что эта функция в очередной раз отражает стремление разработчиков улучшить взаимодействие с пользователями за счёт предоставления им более персонализированных возможностей общения», — говорится в сообщении.

Нововведение поможет быстро звонить выбранным контактам прямо со вкладки вызовов, уточняет портал. Сейчас опция находится в процессе разработки и будет доступна в будущем обновлении для веб-версии, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, WhatsApp позволит пользователям отправлять сообщения в другие мессенджеры. По данным портала WABetaInfo, в новой версии обновления планируется добавить раздел с чатами. При этом коммуникация будет двусторонней: пользователи других мессенджеров, включая Telegram, смогут отправлять сообщения контактам WhatsApp. Для этого даже необязательно иметь учетную запись в приложении.

В декабре 2023 года WhatsApp решил ограничить хранение резервных копий в «Google Диске».

В новой бета-версии программы для Android появился информационный баннер, уведомляющий о предстоящих изменениях в хранении резервных копий. Его разместили для того, чтобы пользователи успели сохранить свои чаты и медиафайлы. Разработчики добавили, что резервные копии начнут сохраняться на Google Drive в ближайшие несколько месяцев, но только на личных аккаунтах пользователей. При этом бесплатное облачное хранилище вмещает всего до 15 Гб. Если место на диске закончится, пользователь может потерять все переписки, например, при смене телефона.