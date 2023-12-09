* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 9 декабря, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) начали предупреждать пользователей Android об ограничении хранения данных, которое появится в ближайшие месяцы, сообщил 9 декабря портал WABetaInfo, который отслеживает изменения и нововведения в мессенджере.

(сс) antonbe

Так, в новой бета-версии программы 2.23.26.7 для Android появился информационный баннер, уведомляющий о предстоящих изменениях в хранении резервных копий, чтобы пользователи успели сохранить свои чаты и медиафайлы.

«Резервные копии начнут сохраняться на ваших Google Drive в ближайшие несколько месяцев», — сказано в сообщении.

Резервные копии всё также будут храниться на Google Drive, но только на личных аккаунтах пользователей. При этом бесплатное облачное хранилище вмещает только 15 Гб, в которые включены все другие документы и прочие файлы. Если место на диске закончится, пользователь может потерять все переписки, например, при смене телефона.

WABetaInfo отмечает, что новый баннер появляется только в бета-версиях мессенджера.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря этот же портал сообщил, что в новой версии WhatsApp для iPhone появилась возможность отправлять фотографии и видеозаписи в оригинальном качестве.

В ноябре в WhatsApp также ввели чаты с виртуальными помощниками, работающими на базе искусственного интеллекта. Они предназначены для консультации пользователей по различным вопросам.

Тем временем зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный 4 декабря обратился в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко с предложением запретить российским государственным служащим пользоваться иностранными мессенджерами в личной переписке.

Он отметил, что российским госслужащим уже не рекомендуется пользоваться техникой американской компании Apple. Парламентарий выразил мнение, что избегать утечки данных следует, не допуская самой её возможности, а лучшим для этого способом станет предлагаемый запрет.