Москва, 12 февраля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В Москве с 17 по 19 февраля проведут 400 бесплатных экскурсий, приуроченных ко Всемирному дню гида. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Евгений Биятов / РИА Новости

Отмечается, что познавательные прогулки организуют в рамках акции «Московские истории».

«Жителей и гостей города ждут спектакль-променад по Тверскому району, осмотр исторических интерьеров театра «Геликон-опера» и обзорная прогулка по Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино, одной из крупнейших в стране», — рассказал мэр Москвы.

Кроме того, акция «Московские истории» впервые познакомят всех желающих с экспозицией Музея криптографии — единственного в России научно-технологического музея, посвящённого математике, коммуникации и новым технологиям, добавил глава российской столицы.

Вместе с тем в рамках акции будет возможность принять участие в экскурсии на Киностудию им. М. Горького, во время которой участникам расскажут, как создавались кинофильмы «Морозко» и «Семнадцать мгновений весны», а также покажут технику кинопроизводства для съемки кинокартин.

«Можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, загадочным арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару», — подытожил градоначальник.

Уточняется, что для участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться заранее, с 12 по 14 февраля.

Всемирный день экскурсовода является профессиональным праздником экскурсоводов и работников в сфере туризма. В России его отмечают 21 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля в Камергерском переулке Тверского района Москвы состоялось торжественное открытие фестиваля в честь китайского Нового года, ставшего первым мероприятием в рамках Годов культуры России и Китая.

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходит с 9 по 18 февраля. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, для гостей фестиваля подготовили более 300 различных мероприятий, среди которых тематические экскурсии, спектакли, музыкальные выступления, выставки и ярмарки. Всего в гастрономической программе фестиваля примут участие более сотни московских ресторанов.