Москва, 12 февраля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Более 120 тысяч человек проголосовали за лучших просветителей страны в рамках награды «Знание. Премия». Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Российского общества «Знание».

Владимир Смирнов/ТАСС

Отмечается, что за победу в главной просветительской награде страны состязались 18 304 соискателей из 89 регионов России и 34 зарубежных стран.

Народное голосование проходило с 30 ноября 2023 года по 14 января 2024 года. Любой желающий мог отдать свой голос за номинанта, ознакомившись с записями выступлений в рамках очной защиты просветительской деятельности.

Торжественная церемония вручения награды состоится 26 февраля в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия».

«Приложение для голосования за просветителей собрало 128 тысяч уникальных пользователей, половина из которых — молодые люди до 25 лет. Их доля увеличилась вдвое по сравнению с прошлым сезоном. Для нас важно, что подрастающие поколения проявляют всё больший интерес к отечественным просветителям, их достижениям в науке, культуре, спорте, образовании и других областях. Это огромная заслуга наших номинантов», — сказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

По итогам очной защиты были определены лауреаты премии в других 15 номинациях. Позднее жюри заочно оценили видеовизитки, где просветительские инициативы представили ещё девять претендентов в двух новых номинациях — «Иностранный просветитель года» и «Юный просветитель года» в партнёрстве с «Движением первых». Лауреат другой партнерской номинации — «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор первых» был выбран голосованием среди детско-юношеской аудитории.

Награда в каждой номинации представляет собой куб, символизирующий суть просвещения в разных областях.

В состав Почётного жюри в 2023 году вошли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, художественный руководитель-директор МХТ им. А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, кинорежиссёр Алексей Учитель, директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января на съезде «Движения первых» в лектории общества «Знание» на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Премия первых», на котором оценивались проекты, направленные на всестороннее развитие детей и молодёжи. Победителями и лауреатами стали десять проектов из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Владивостока и других городов.

Также 31 января в Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошло заседание съезда «Движения первых», в ходе которого были подведены итоги прошедшего года и приняты важные решения по развитию организации. Отмечается, что в заседании приняли участие более 980 человек из всех 89 российских регионов.