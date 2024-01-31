Москва, 31 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 31 января прошло заседание съезда «Движения первых», в ходе которого были подведены итоги прошедшего года и приняты важные решения по развитию организации. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба движения.

Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

Отмечается, что в заседании приняли участие более 980 человек из всех 89 российских регионов.

«Вы представляете все регионы России и от нашей с вами работы зависит, как мощно движение будет развиваться в нашей стране. Сегодня нам предстоит рассмотреть приоритетные направления деятельности в 2024 году, развитие системы самоуправления, символы, традиции, утвердить ряд изменений в Устав. Одно из них — увеличение возраста участников до 25 лет, что должно вовлечь в нашу деятельность всю студенческую молодёжь», — заявил председатель правления Движение Первых Григорий Гуров в своём обращении к участникам заседания.

Вела заседание съезда председатель Федерального совета движения Полина Атаева. Уточняется, что в совет входят лидеры движения от каждого российского региона.

В ходе заседания участниками было вынесено на повестку множество вопросов, включая предложение по введению дистанционного формата голосования в рамках совета, передачу порядка использования символики движения правлению организации, передачу обязанности о решениях работы движения в регионах совету регионального отделения.

Также было предложено проводить региональные конференции для обсуждения прочих предложений движения. Более того, на заседании было предложено организовывать первичные отделения в высших учебных заведениях, а также увеличить допустимый возраст участников движения до 25 лет. Предложения были приняты практически единогласно (89% проголосовали «за»).

По словам Гурова, решение об увеличении возраста участников поможет расширить рамки воспитательного пространства, а также обеспечит эффективную профориентационную работу.

Во время заседания перед участниками съезда выступил руководитель Федерального казначейства РФ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии движения Роман Артюхин.

Артюхин подтвердил, что за минувший год все поручения Наблюдательного совета были выполнены.

В свою очередь заместитель председателя правления по финансово-правовым вопросам Ольга Витина и представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в федеральном совете движения Владислав Козак рассказали о прогрессе в формировании системы региональных, местных и первичных отделений организации. По данным движения, в 2023 году были созданы 89 региональных отделений и региональных Координационных советов движения при руководителях регионов.

Было отмечено, что за прошедший год к движению присоединилось более 4,7 миллионов детей и взрослых, более 650 тысяч человек зарегистрировались в качестве наставников.

Во время заседания с докладом о проделанной работе движения выступили заместитель председателя правления по проектной деятельности Екатерина Самсонова и представитель Липецкой области в федеральном совете движения Дарья Куреева.

Они отметили, что за 2023 год было реализовано более 250 всероссийских проектов и акций в 12 направлениях работы движения.

Так, в оздоровительной летней кампании движения приняло участие более 2,4 миллионов детей в стране. Среди них более полумиллиона приобрели навыки оказания первой помощи, а 400 тысяч приняли участие в пеших походах.

Во время заседания зампред правления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Соня Погосян и представитель Челябинской области в федеральном совете движения Михаил Доманин отметили успехи в формировании общества «Родные — Любимые», который объединил многие российские семьи. Они уточнили, что в рамках грантового конкурса движению удалось реализовать более 700 проектов по всей России.

К концу съезда участники заседания обсудили символы и традиции организации — были предложены гимн и флаг, а также обещание участника движения.

Днём ранее в Москве открылся II съезд «Движения первых». Во время съезда было подчёркнуто, что для «Движения первых» ориентиром является традиционные семейные ценности, а также важность чувствовать себя частью единого сообщества, разделяющего общие цели.

Кроме того, во время церемонии открытия участникам съезда продемонстрировали несколько видеороликов, в которых был показан масштаб проделанной движением работы за минувший год.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

С 18 по 20 декабря 2022 года состоялся I съезд движения, на котором оно получило своё название по результатам голосования. На собрании также были утверждены 12 направлений работы и 11 общих ценностей движения, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Основными миссиями участников стали: «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении» и «Быть первыми».

Вместе с тем 5 декабря 2023 года Путин провёл в Пятигорске заседание наблюдательного совета «Движения первых».