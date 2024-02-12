Москва, 12 февраля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Власти РФ завершают работу над планом социально-экономических действий на шесть лет. Об этом 12 февраля сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

РИА Новости / Сергей Гунеев

«Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет», — сказал Путин.

Он отметил, что этот документ охватит такие направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населённых пунктов.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что экономическая активность в России в начале 2024 года находится на высоком уровне. Он отметил, что ситуация в экономике развивается, соответствуя ожиданиям правительства и экспертных кругов, а потребительский спрос остаётся сильным, примерно как в четвёртом квартале 2023 года.

2 февраля Путин, выступая на мероприятии «Всё для победы!» в Туле заявил, что российская экономика продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться. По паритету покупательной способности, по объёму экономика РФ стала первой в Европе и пятой в мире, отметил он.