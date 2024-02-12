Москва, 12 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне. Об этом заявил президент Владимир Путин 12 февраля на совещании по экономическим вопросам.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Ситуация в экономике развивается, соответствуя ожиданиям правительства и экспертных кругов. Потребительский спрос остаётся сильным, примерно как в четвёртом квартале 2023 года, сказал глава государства.

«И очень важно, что это позитивно отражается на настроениях и планах отечественного бизнеса», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что российская экономика продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться. По паритету покупательной способности, по объёму экономика РФ стала первой в Европе и пятой в мире, отметил он.