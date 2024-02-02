Тула, 2 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Вся российская экономика продемонстрировала устойчивость и продолжает уверенно развиваться, заявил 2 февраля президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Все для победы!».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наша экономика растёт, в отличие от других экономик, и сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объёму экономики стала первой в Европе, пятой в мире», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что этот процесс будет нарастать.

Как передавало ИА Регнум, за прошедший 2023 год рост валового внутреннего продукта (ВВП) России может составить порядка 3,5-4%. Об этом 2 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это, по его словам, выше среднемирового значения развитых стран в Европе, если судить по оценкам Всемирного банка, опубликованным в январе.

30 января МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменён в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года. Также, по оценке главного экономиста МВФ, в своём прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным.

Также эксперты МВФ пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП в еврозоне, они прогнозируют, что ВВП стран еврозоны вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% — в 2025 году. Эксперты также опубликовали показатели ВВП отдельных стран еврозоны и прогноз по ВВП в этих странах, отметив, в частности, что ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%, но в 2024–2025 годах должен вырасти на 0,5% и 1,6% соответственно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 января на брифинге назвал прогноз МВФ о росте российской экономики любопытной информацией.