Москва, 23 июня, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, академиком РАН Иваном Дедовым. Об этом 23 июня сообщается =на сайте Кремля.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым.

Дедов рассказал о прошедшем недавно международном конгрессе эндокринологов, на котором были не только специалисты по сахарному диабету, но и по эндокринопатии.

По его словам, впервые в мировой литературе обосновали принципиально новую теорию развития аутоиммунных заболеваний.

Он отметил, что иммунная система создана эволюционно, чтобы уничтожать всё чужеродное, но бывают случаи, когда она вдруг начинает атаковать жизненно необходимые органы.

Также академик отметил, что на протяжении последних ста лет идёт поиск ответа на вопрос, почему иммунная система так агрессивно ведёт себя против своих клеток.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Путин поздравил Ивана Дедова с днём рождения. По словам главы государства, учёный сумел достичь серьёзных успехов в организаторской и наставнической деятельности, став при этом основателем и главой всемирно известной научной, врачебной школы.