Прага, 12 февраля, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена ввести запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) принесёт выгоду России, которая сможет получить доход от ограничений, сообщил обозреватель портала Hrot24 Франтишек Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Журналист пояснил, что Россия собирается наращивать производство своего СПГ, для чего уже подготовила ряд проектов, включая строительство крупного терминала в Мурманске, возведение которого запланировано на 2025 год.

Новак считает, что Байден запретил экспорт СПГ, желая понравится некоторой части избирателей, которые выступают за защиту экологии. Ранее в США выпустили доклад, в котором утверждалось, что экспорт сжиженного газа в Европу оказался якобы вреднее, чем сжигание угля.

Обозреватель полагает, что решение американских властей нанесёт серьёзный удар по некоторым странам ЕС, включая Чехию. Журналист также выразил мнение о том, что после этого доверие европейцев к США может оказаться подорванным.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что Джо Байден, запретив экспорт сжиженного газа, помог России и нанёс ущерб американцам, которые потеряют рабочие места. Он добавил, что это решение говорит о слабости главы Белого дома.

4 февраля независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов рассказал о том, что сокращение поставок СПГ из США в Европу приведёт к росту цен на этот вид топлива. По его словам, это позволит России увеличить свою прибыль от продажи сжиженного газа. Вместе с тем, как считает Демидов, РФ не может поставлять больше, чем она производит, и больше, чем у неё есть свободного СПГ.