Москва, 4 февраля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европы, которое ввёл президент Штатов Джо Байден, повлечёт за собой рост цен. Об этом заявил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

IMAGO/Kyle Mazza/ www. imago-images.de /Global Look Press Джо Байден

«С одной стороны, Россия получит увеличение прибыли ввиду роста цен. Но говорить о том, что РФ вдруг из-за этого займет место США на рынке СПГ, это смешно. По его поставкам в Европу Россия и Штаты — это разные лиги. Нужно понимать, что поставки российского сжиженного природного газа крайне ограничены мощностями. Россия не может поставлять больше, чем она производит, и больше, чем у неё есть свободного СПГ», — цитирует Демидова «Лента. ру».

Республиканцы назвали решение Байдена по ограничениям на экспорт СПГ за рубеж подарком российскому президенту Владимиру Путину, сообщали западные СМИ.

Как передавало ИА Регнум, решение Джо Байдена об ограничении экспорта СПГ стало причиной не только критики республиканцев, но и паники зарубежных союзников США, сообщили СМИ. Это вызвано тем, что страны — партнёры Штатов зависимы от американского газа. В Европе и Азии уже указали, что такая политика ставит под угрозу возможность находить альтернативные источники энергии на фоне отказа от российских энергоносителей.

27 января Байден сообщил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ. Исключением станут случаи непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности. Своё решение президент США объяснил представляющими угрозу климатическими изменениями.