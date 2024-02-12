Наступивший 719-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами костромских десантников из состава Южной группировки войск, уничтоживших группу украинской пехоты к северо-западу от Артёмовска. Как сообщает 12 февраля Минобороны РФ, получив координаты, добытые разведподразделением ВДВ из пункта управления, расчёт ПТРК «Корнет» ВДВ точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР поразил блиндаж с группой пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Тем временем у города Новогродовки в ДНР вооружённые силы России нанесли удары по пункту управления одной из бригад и складу авиационных средств поражения. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков также проинформировал о поражении скопления личного состава ВСУ с военной техникой в 119 районах.

Тем временем 11 февраля семьи украинских бойцов, участвующих в боевых действиях, собрались на митинг на майдане Незалежности в Киеве и потребовали провести демобилизацию родственников.

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