Киев, 11 февраля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Семьи бойцов ВСУ, участвующих в боевых действиях, собрались на митинг на майдане Незалежности в Киеве и потребовали провести демобилизацию родственников. Об этом 11 февраля сообщило украинское издание «Укринформ».

«Укринформ»

По его информации, в акции приняли участие несколько десятков человек, которые вышли с плакатами и скандировали лозунги. Митингующие требовали от правительства установить разумные сроки мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, перед этим, 9 февраля, на майдане Незалежности также прошёл митинг, но против отставки бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Собравшиеся выкрикивали речовки против главы киевского режима Владимира Зеленского. На площади находилось около 70 человек, и все они скандировали «Зелю геть» и требовали вернуть Залужному должность.

Мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, тогда мужчинам призывного возраста запретили покидать страну, начали вручать повестки в местах скопления людей и вылавливать потенциальных бойцов в общественном транспорте и на улицах. Спустя время Зеленский заявил, что военное командование обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации.

После того как более 180 тыс. украинцев, получающих второе или последующее высшее образование, из-за этого оказались под угрозой лишения отсрочки, стартовала постановка на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. В Днепре (Днепропетровск. — Прим. ИА Регнум) повестку получила 86-летняя пенсионерка.

В декабре 2023 года Зеленский объявил о просьбе Генштаба ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Правительство внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев. Майор ВСУ Виктор Кисиль пожаловался тогда на критическую нехватку личного состава и отметил, что в случае продолжения конфликта с Россией призыва в ряды ВСУ не сможет избежать никто из жителей Украины. Однако спустя месяц Зеленский заявил, что не видит необходимости в такой многочисленной мобилизации. В то же время он признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.