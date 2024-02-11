Санкт-Петербург, 11 февраля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Матч турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Сочи» посетил 21 481 зритель, что стало мировым рекордом по посещаемости спортивных состязаний на крытых хоккейных аренах, объявил перед началом игры глава «Газпрома» Алексей Миллер. Игра прошла 11 февраля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Александр Гальперин /РИА Новости

«Сегодня мы с вами установим абсолютный рекорд по посещаемости чисто хоккейной спортивной арены. И адрес этому рекорду — Петербург, проспект Гагарина, Россия», — заявил он.

Арена способна вместить 21,5 тыс. зрителей. Это был первый матч на ней. До этого рекорд установили в апреле 2014 года во время матча между словацким клубом «Лев» и магнитогорским «Металлургом» на пражской «O2 Арене». Игру посетили 17 073 человека.

Абсолютный рекорд по числу зрителей на игре в КХЛ был в декабре 2018 года, на игре между СКА и ЦСКА на «Газпром Арене». На неё пришли 67 770 зрителей. В том же месяце на этой арене состоялся матч между командами России и Финляндии в рамках Еврохоккейтура, на нём был 71 381 зритель.

В сегодняшнем мачте между СКА и «Сочи» победили хозяева со счётом 8:1. Петербургская команда в общей сложности набрала 87 очков и удерживает первое место в таблице Западной конференции. У «Сочи» 47 очков, команда на предпоследнем, десятом месте на Западе и потеряла возможность выйти в плей-офф.

Как сообщало ИА Регнум 9 февраля Совет директоров КХЛ единогласно переизбрал Алексея Морозова президентом организации. Он, поблагодарив за доверие, отметил, что в лиге подготовили стратегию по увеличению зрелищности матчей, чтобы увеличить коммерческий потенциал клубов