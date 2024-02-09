Москва, 9 февраля, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решил переизбрать Алексея Морозова президентом организации, говорится в опубликованном 9 февраля пресс-релизе лиги.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости Алексей Морозов

Главу организации переизбрали единогласно. Морозов поблагодарил за доверие, оказанное четыре года назад, когда его первый раз выбрали на пост президента лиги. Ему пришлось столкнуться с трудностями из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а потом — с проблемами из-за геополитических условий.

«Но даже в текущих геополитических условиях мы продолжаем развиваться, совершенствовать свой продукт, заинтересовать и влюблять в себя новых болельщиков», — заявил Морозов.

Он рассказал, что в КХЛ подготовили новую стратегию, направленную на увеличение зрелищности матчей. Также идёт работа по увеличению коммерческого потенциала клубов, чтобы сделать их более привлекательными для партнёров и болельщиков, добавил переизбранный президент.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трёх до пяти. В январе лига сняла четыре очка в турнирной таблице у новосибирской «Сибири» за то, что в её составе было четыре легионера, а не три.