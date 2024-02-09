Лауреат Государственной премии РФ, член Союза писателей России, автор десяти книг. Награжден многими журналистскими премиями. Работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», на телеканале ОТР. В 2023 году получил премию «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в номинации «Научный журналист года».

Главнокомандующим Вооруженными силами Украины назначен генерал Александр Сырский. Волей президента Зеленского он сменил Валерия Залужного, который руководил ВСУ с начала СВО. Вокруг перестановки много слухов, но очевидно, что в вину генералу Залужному поставлен провал контрнаступления, на которое возлагал надежды коллективный Запад, опустошая ради поддержки ВСУ свои армейские арсеналы. Правда, генерал Сырский как командующий Сухопутными войсками является соучастником банкротства украинской армии ничуть не в меньшей степени.

Иван Шилов ИА Регнум Главком ВСУ Александр Сырский

Лучшего назначения на пост украинского командующего придумать было невозможно. Выбор Александра Сырского — самая яркая характеристика политического гения президента Зеленского и его окружения. Биография Сырского — апофеоз предательства ювелирной пробы. Если Украина предает свою историю и свой народ, то командовать её армией должен генерал, который не имеет ничего святого и готов в буквальном смысле продать мать родную.

Родился Сырский во Владимире, окончил Московское высшее общевойсковое училище и ещё в эпоху СССР лейтенантом был отправлен служить на Украину. Надо ли напоминать, что главным врагом советской армии был блок НАТО, а советские офицеры воспитывались на великих примерах борьбы с нацизмом, Советская армия была построена на гордости за подвиги отцов в самой страшной войне. Армия РФ верна этим традициям.

В военном училище лейтенант Сырский дал присягу, но долго ли он хранил ей верность? Сегодня генерал Сырский служит блоку НАТО и выполняет приказы пронацистской верхушки Украины. Александр Сырский перешёл на сторону тех, кому противостояла Советская армия. Генерал Сырский — предатель, и лучшего командующего для Украины, построенной на предательстве, найти было невозможно.

Поневоле вспоминается Андрий, сын полковника Тараса Бульбы: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Так продать своих, продать веру…» У Александра Сырского была прекрасная семья, она каждый год участвует в акции «Бессмертный полк», которая запрещена на Украине. Отец генерала ВСУ Станислав Сырский — полковник ВС РФ, сейчас в отставке, мама пишет патриотические посты в социальных сетях. Дед Александра Сырского героически погиб под Ленинградом, спасая жизнь боевых товарищей. Семья живет во Владимире, но давно не поддерживает контактов с сыном, перешедшим на сторону врага. Зато сын украинского генерала Сырского Антон давно обосновался в теплой и безопасной Австралии, подальше от боевых действий и мобилизации, и, судя по социальным сетям, интересуется исключительно ночными тусовками.

Комментаторы сравнивают генерала Сырского с генералом Власовым. Ну нет, современное предательство гораздо глубже, стократ гаже. Перед генералом Власовым стоял выбор — предательство или смерть. Генерал Сырский предал ради сладкой жизни, чтобы кататься как сыр в масле. До каких пределов докатится, пока неизвестно.

В назначении Сырского имеется отвратительный и циничный резон. История знает тысячи примеров того, что предатели от страха за свой живот и благополучие становятся цепными псами нового хозяина. Выпускник юридического факультета Киевского университета Святого Владимира Андрей Вышинский летом 1917 года подписал указ о поимке «немецкого шпиона» Ленина. Однако потом Вышинский переметнулся к большевикам, и лучшего обвинителя на процессах против врагов народа в 1930-х годах было не найти.

Предатель Сырский поставлен во главе армии янычар. В Османской империи янычарами назывались отряды, сформированные из юношей-христиан, которых отбирали у семей и воспитывали в духе новой веры. Янычары были ударной силой османского войска и участвовали в подавлении восстаний на тех землях, откуда были родом. Кстати, все янычары официально считались личными рабами султана. Сколько аналогий…

Первое крупное столкновение с русской армией у янычаров пришлось на Русско-турецкую войну 1806–1812 годов, когда отборный корпус янычаров был в пух и прах разбит русским генералом Милорадовичем. В итоге султан Мехмед II принял решение об упразднении янычаров, которое пришлось на год восстания декабристов в Санкт-Петербурге, когда погиб генерал Милорадович.

Исторические параллели дополняет рассказ президента РФ Владимира Путина в ходе интервью с Такером Карлсоном о том, как украинские солдаты на предложение сдаться в безвыходной ситуации кричат на чистом русском языке: «Русские не сдаются». В словах президента слышится боль за братьев-славян, которых в XXI столетии вновь обращают в янычаров.

Но, может быть, назначение генерала Сырского на высокий пост изменит расстановку на полях боевых действий? Что можно сказать о его военном гении? Никак не Наполеон и не Клаузевиц. Впервые Сырский засветился в 2015 году в Дебальцево, где были оставлены груды украинской бронетехники и сотни трупов украинских солдат. Ради победоносной пропаганды после этой мясорубки Сырский получил орден Богдана Хмельницкого, что само по себе абсурдно, учитывая политику гетмана. Кроме того, Сырский «отличился» при обороне объявленного «непобедимой фортецией» Бахмута. Опять тысячи бессмысленных жертв, хотя кураторы НАТО сомневались в необходимости удержания Бахмута такой ценой. По свидетельствам военнопленных ВСУ, у генерала Сырского среди солдат репутация военачальника, который видит в своих солдатах смертников.

Но самое главное — обсуждать способности военачальников в политически зависимой стране, каковой является «незалежная» Украина, бессмысленно. Кураторы НАТО видят смысл войны на Украине, исходя из собственных, пропитанных соками демократии интересов, а любой генерал ВСУ — не выше, чем капрал. Самодеятельности в НАТО не терпят, а жертвы на Востоке — пустые сожаления для Запада. Как говорил автор книги «Майн кампф», по которой живут, ханжески не признавая того, политики на Западе: «У войны нет начала и нет конца. Война — это сама жизнь. Война — это отправная точка».