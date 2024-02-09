Владимир, 9 февраля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сказал матери, что он сидит в одном штабе с украинскими военными и испытывает неприязнь к ним. Об этом рассказала соседка родителей Сырского. Видео опубликовал телеканал RT.

ТАСС/EPA/VITALII NOSACH Александр Сырский

Женщина утверждает, что такое признание он сделал во время последнего своего визита в Россию, назвав украинцев хитрыми и пронырливыми.

Соседка также сказала, что генерал до сих пор регулярно связывается с родителями по видеосвязи. Семья проживает на самой окраине российского города Владимира, в типичном спальном районе.

Во Владимире живёт и брат Александра Сырского, однако он уже много лет не общается с украинским родственником.

Сын главнокомандующего украинской армии не пошёл по стопам отца. Он окончил вуз в Сиднее и регулярно посещает вечеринки, публикуя об этом фотографии в соцсетях. При этом подписывает их на русском языке.

Как сообщило ИА Регнум, 8 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место бывшего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Украинские военные «окрестили» 58-летнего военного «мясником» и «генералом 200» из-за потерь армии под его командованием.

По информации Politico, Сырский очень непопулярен в рядах украинской армии, где его считают подвергающим опасности своих подчинённых в зоне военных действий безо всяких колебаний. Новый главком ВСУ возглавлял войска в сражении под Артёмовском в ДНР, в котором украинская армия понесла очень тяжёлые потери.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает к нему презрение как к предателю-бандеровцу, который перешёл на службу нацистам.