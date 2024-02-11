Таллин, 11 февраля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. В Эстонии разразился политический скандал между состоящими в Партии реформ премьер-министром Каей Каллас и экс-главой правительства, депутатом Европарламента Андрусом Ансипом из-за спора о предстоящих выборах в ЕП, сообщил 7 февраля новостной портал ERR.

Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA/TASS Кая Каллас

По информации журналистов, Каллас обвинила Ансипа в использовании положения евродепутата для постоянных нападок на эстонское правительство. Она призвала однопартийца не участвовать в следующих выборах.

Бывший премьер на это ответил, что не будет молчать, видя, как рушится экономика страны и падает благосостояние населения. Он также заявил, что Эстонии не хватает главы правительства, который бы внушал доверие избирателям. По поводу участия выборов в Европарламент политик ответил, что примет решение по этому вопросу в марте.

Издание отметило, что недавний опрос показал высокий уровень недоверия населения к действующему премьер-министру, её отставку поддержали почти 70% респондентов. На это повлиял скандал с её мужем Арво Халликом, когда выяснилось, что он не прекратил вести бизнес в России после начала СВО на Украине. Также правительство приняло непопулярный бюджет на 2024 год, предполагающий повышение подоходного налога физических лиц, сокращение семейных пособий и введение сборов за автомобили, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года эстонские СМИ сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Халлику, продолжила работать в России, несмотря на то, что Эстония поддержала антироссийские санкции. Супруги заявили, что премьер-министр не знала об этом. Также стало известно, что Каллас одолжила этому предприятию €350 тыс.

В сентябре оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии выступила с призывом к Каллас уйти в отставку, так как она нанесла большой ущерб международной репутации республики. Авторы обращения отметили, что ущерб этот будет тем больше, чем дольше премьер будет находиться на посту.