Москва, 9 февраля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Ледяные дожди с высокой вероятностью накроют Москву в понедельник, 12 февраля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

10 и 11 февраля ночная температура понизится до минус 17–22 градусов, но без сильного ветра, к вечеру воскресенья возможен небольшой снег. А понедельник ознаменуется надвигающимся с юго-запада атмосферным фронтом.

«Ледяная глазурь, которая появится на ветвях деревьев и проводах, изрядно увеличит весовую нагрузку и может привести к падению ветвей деревьев и обрыву линий электропередачи, да и на дорогах и тротуарах будет очень скользко», — сообщил Леус в Telegram-канале.

К вечеру 12 февраля температура воздуха вырастет до минус 1–3 градуса, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье в грядущие выходные наступят холодные и «светлые» из-за ясной погоды и света Луны ночи. По его словам, в ночь на 10 февраля в Москве ожидается температура воздуха –24… –22 градуса, а в Подмосковье — до –27 градусов, а в дневное время –15… –10 градусов.