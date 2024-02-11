Киев, 11 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Новый командующий Силами территориальной обороны Украины Игорь Плахута участвовал в разгоне Майдана в 2014 году, сообщил 11 февраля телеканал «Громадское телевидение».

Джавахадзе Зураб/ ITAR-TASS

«Игорь Плахута <…> руководил внутренними войсками МВД во время разгона Майдана», — отметил телеканал.

В 2014 году он зачищал баррикады, построенные участниками протестов, возле здания администрации президента. В 2005–2008 годах Плахута командовал президентским полком.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 11 февраля 2024 года назначил Плахуту командующим Силами территориальной обороны ВСУ.

Кадровые перестановки военного руководства Украины начались 8 февраля с отставки главкома ВСУ Валерия Залужного и назначения на его должность командующего Сухопутными войсками украинской армии Александра Сырского. Начальником Генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Позднее с должности командующего объединёнными силами ВСУ уволили Сергея Наева, назначив Юрия Содоля. Максима Мирогородского уволили с поста командующего десантно-штурмовыми войсками, назначив Игоря Скибюка, а Александр Павлюк возглавил сухопутные войска.

Зеленский объяснил кадровые решения застоем ВСУ в зоне спецоперации и необходимостью перезагрузки генералитета. Решение об отставке Залужного глава киевского режима объяснил неудачами так называемого контрнаступления украинской армии.

Главную площадь в Киеве (майдан Незалежности) 21 ноября 2013 года заняли сторонники евроинтеграции. Майдан стал эпицентром противостояния сотрудников силовых органов и радикалов. В результате законную власть на Украине свергли и в стране началась гражданская война.

Комментируя события 2014 года, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум заявил, что «Майдан» стал развилкой в судьбе Украины и, выбрав неверную дорогу, Киев дошёл по ней до состояния полураспада. Он напомнил, что было два «Майдана» и первый произошёл в 2004 году. Как заявил эксперт, страны Запада дважды прервали естественный процесс развития экономической, политической и культурной интеграции на постсоветском пространстве.