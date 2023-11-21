Москва, 21 ноября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Майдан 2014 года стал развилкой в судьбе Украины, и, выбрав неверную дорогу, Киев дошёл по ней до состояния полураспада. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 ноября заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов.

Павел Паламарчук/РИА Новости

21 ноября 2013 года главную площадь в Киеве — майдан Незалежности — заняли сторонники евроинтеграции. Спустя некоторое майдан стал эпицентром противостояния сотрудников силовых органов и радикалов. В итоге законная власть на Украине была свергнута, и в стране началась гражданская война.

«Нельзя забывать, что было два майдана, — напомнил Шаповалов. — Первый произошёл в 2004 году. Оба майдана стали следствием вмешательства Запада и блокирования попыток Украины и России сблизиться, создать интеграционный союз. Как известно, накануне первого майдана было принято решение о создании единого экономического пространстве в составе России, Украины, Белоруссии и Казахстана. А накануне второго майдана президент Виктор Янукович принял решение о начале процесса интеграции Украины в Таможенный союз и, как следствие, сближения с Россией, Белоруссией и Казахстаном».

Шаповалов констатировал, что США и другие страны Запада дважды прервали естественный процесс развития экономической, политической и культурной интеграции на постсоветском пространстве и довели ситуацию до того плачевного результата, который наблюдается сегодня. Фактически дело дошло до ликвидации украинской государственности.

Эксперт подчеркнул, что альтернатива этому была, и вполне естественная — интеграция по образцу союзного государства России и Белоруссии, интеграция трёх славянских республик — России, Украины и Белоруссии, создание мощного экономического союза с участием Казахстана и других республик.

«Сейчас мы видим, что Евразийский экономический союз развивается успешно и во благо всех его стран-участниц. А Украина пребывает в состоянии полураспада. Таким образом, можно сказать, что майдан стал развилкой, на которую Украину вытолкнуло внешнее вмешательство», — подытожил Шаповалов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, во время Евромайдана в числе зачинщиков протестов было много депутатов, которые пользовались неприкосновенностью. Как следствие, правоохранители не могли задержать их и пресечь их противоправную деятельность, а попытки надавить на них останавливались посольствами западных государств в Киеве.

По мнению депутата Народного совета ЛНР Владимира Полякова, участники протестов на Евромайдане надеялись получить реальную власть на Украине, которой в конечном итоге завладела лишь верхушка. Он считает, что в настоящее время участники протестов сами чувствуют себя обманутыми.

Между тем нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что боится третьего майдана, который, по его словам, готовит Россия.

Комментируя эти рассуждения Зеленского, политолог Юрий Светов заявил, что на Украине едва ли возможен очередной майдан, но вот заговор военных, которые отрешат Зеленского от власти, вполне вероятен.