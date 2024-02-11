Ростов-на-Дону, 11 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Суд в Ростове-на-Дону прекратил уголовное преследование в отношении 71-летнего украинца Виктора Демченко, скончавшегося в тюремной больнице, сообщили ТАСС в суде.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уголовное дело в отношении Демченко Виктора Павловича прекращено <…> в связи со смертью подсудимого», — рассказала собеседница агентства.

Демченко обвиняли в шпионаже и терроризме. Он скончался от последствий перенесенного им ранее инсульта 31 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января суд в Москве прекратил дело об административном правонарушении в отношении рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков) по статье о дискредитации Вооружённых сил России из-за истечения срока давности. Ему грозил штраф на сумму до 50 тыс. рублей. Поводом для проверки стал снятый исполнителем клип на песню «Мир! Вашему! Дому!».