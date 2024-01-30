Москва, 30 января, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Бутырский суд Москвы прекратил дело об административном правонарушении в отношении рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков. — Прим. ред.) по статье о дискредитации Вооружённых сил России из-за истечения срока давности. Об этом сообщили в суде.

Владимир Гердо/ТАСС Андрей Меньшиков (Лигалайз)

«В суд поступил протокол в отношении Меньшикова, составленный по ч. 1 ст 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России»). Дело об административном правонарушении прекращено в связи с истечением сроков давности», — приводит информацию суда ТАСС.

Рэперу грозил штраф на сумму до 50 тыс. рублей. Поводом для проверки прокуратуры стал клип, снятый на одну из его песен.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года сотрудники московской прокуратуры начали проверку рэп-исполнителя и продюсера Лигалайза на дискредитацию военнослужащих армии России. Кроме того, надзорный орган намеревался рассмотреть вопрос о признании Андрея Меньшикова иноагентом и проверить клип к треку «Мир! Вашему! Дому!» на соответствие статье о производстве и распространении экстремистских материалов.