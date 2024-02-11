Москва, 11 февраля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Работы по развитию сети столичной подземки не останавливаются. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале.

Telegram-канал Сергея Собянина

В столице продолжается строительство Троицкой линии метро, близится к финалу строительство станции «Университет дружбы народов», где на платформе завершили монтаж панно.

Для его изготовления использовали несколько тысяч элементов из смальты и художественного стекла, рассказал Собянин.

Продолжаются работы и на построенных линиях. На Большом кольце проводят реконструкцию восточного вестибюля станции «Каширская». Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации и завершают работы в пассажирской зоне.

На станции «Рижская» Большой кольцевой линии специалисты делают тоннель второго вестибюля для эскалаторов. Они станут одними из самых длинных в московском метро. Протяженность будет около 129 метров.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале. Таким образом, завершилась модернизация одного из ключевых транспортных хабов столицы.

В сентябре 2023 года на вокзале сформировали инфраструктуру для запуска четвёртого диаметра, реконструировав платформы, вестибюль и открыв пешеходный тоннель. Пересадка между первым и четвёртым диаметрами стала быстрее.