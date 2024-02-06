Москва, 6 февраля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале, завершив тем самым модернизацию одного из ключевых транспортных хабов столицы. Открытие прошло 6 февраля.

Телеграм-канал Сергея Собянина

В сентябре 2023 года на вокзале сформировали инфраструктуру для запуска четвëртого диаметра, реконструировав платформы, вестибюль и открыв пешеходный тоннель. Пересадка между первым и четвёртым диаметрами стала быстрее.

«Продолжим вместе с РЖД развивать пассажирскую инфраструктуру. Планируем в этом году открыть восемь ж/д объектов — новых и реконструированных городских вокзалов и дополнительных вестибюлей на существующих станциях», — говорится в Telegram-канале мэра Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года президент России Владимир Путин дал старт движению по третьему московскому центральному диаметру, после чего в Москве и Подмосковье заработала линия МЦД-3 Зеленоград — Раменское, пересадку с которой можно сделать на метро, МЦК или пригородные направления. Третий диаметр разгрузил салатовую, фиолетовую и оранжевую линии метро.