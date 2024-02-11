Тольятти, Самарская область, 11 февраля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Пожар в гостиничном комплексе в Тольятти (Самарская область) полностью ликвидировали, сообщили 11 февраля в МЧС.

Егор Алеев/ТАСС

«Полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

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Как 11 февраля сообщало ИА Регнум, в Тольятти вспыхнул пожар в гостиничном комплексе. В результате пострадали два человека. К ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 29 единиц техники. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

По уточнённым данным, пожар произошёл в кафе «Небо» на территории гостиничного комплекса, на котором проходил фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля». На мероприятие съехались около 200 гостей и участников. К приезду пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установят. Мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в кафе «Небо».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после пожара в гостиничном комплексе поручил возбудить уголовное дело. Ведомство начало доследственную проверку.