Тольятти, Самарская область, 11 февраля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после пожара в гостиничном комплексе в Тольятти поручил возбудить уголовное дело, сообщили 11 февраля в пресс-службе ведомства.

МЧС России. Кадр из видео

В результате пожара, вспыхнувшего в Автозаводском районе Тольятти в ночь на 11 февраля, пострадали люди, их доставили в медицинское учреждение.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Колбасину Алексею Ивановичу возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщили в Следственном комитете.

Сейчас в связи со случившимся ведомство проводит доследственную проверку. Расследование уголовного дела поставят на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар в гостиничном комплексе на улице Спортивной в Тольятти произошёл в ночь на 11 февраля. В результате пострадали два человека. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация — он получил во время пожара отравление продуктами горения. Второй пострадавший отказался ложиться в больницу. Здания самостоятельно покинули 12 человек.

К настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение.

Комментируя случившееся, мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в расположенном на территории гостиничного комплекса ресторане «Небо».