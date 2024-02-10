Тольятти, Самарская область, 11 февраля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Пожар площадью 800 кв. метров вспыхнул в гостиничном комплексе в Тольятти в Самарской области. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что огонь охватил здание гостиничного комплекса, расположенное на улице Спортивной. К ликвидации пожара привлечены 105 человек и 29 единиц техники. До прибытия пожарных на место происшествия из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В результате пожара пострадали два человека. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Свердловской области экипаж мусоровоза спас из горящего дома трёх человек. Водитель и его напарник увидели загоревшийся частный дом в селе Ильинском в Богдановичском районе. Мужчины вбежали в дом и обнаружили ребёнка и двух взрослых. Их всех они вытащили из горящего дома и усадили в кабину мусоровоза, а затем дождались приезда сотрудников МЧС и скорой помощи.

В результате пожара погиб один ребёнок, которого не успели вытащить из дома, пострадали два человека.

В городе Усть-Илимске в Иркутской области 4 февраля пожар вспыхнул в двухэтажном деревянном доме. Площадь пожара достигла 400 кв. м. 30 жильцов сами покинули дом, двоим — мужчине и женщине — потребовалась эвакуация.

В городе Красный Сулин в Ростовской области 2 февраля жильцы частного дома спаслись от пожара благодаря кошке. Хозяева забыли отключить газовые форсунки на печи, и от раскалённой стены загорелось кресло. Кошка попыталась убежать из горящего дома через окно и разбудила 16-летнего мальчика, спавшего в соседней комнате. Подросток разбудил отца и вызвал пожарных, в результате никто не пострадал.