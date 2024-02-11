Кемерово, 11 февраля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб полностью ликвидировали возгорание в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в аэропорту Новокузнецка», — проинформировало ведомство.

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Ранее МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в загоревшемся здании аэропорта. Пламя бушевало на площади 300 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 февраля в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка произошёл пожар. В работах по тушению возгорания участвовали 36 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Люди смогли самостоятельно покинуть здание.

Ранее в этот же день крупные пожары произошли на рынке в Кабардино-Балкарии, а также в гостиничном комплексе в Тольятти.

Пожар на рынке в городе Майском в Кабардино-Балкарии вспыхнул на кровле торгового павильона на площади 2 тыс. квадратных метров, его удалось локализовать.

При пожаре гостиничном комплексе в Тольятти пострадали два человека и ещё 12 смогли эвакуироваться. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане «Небо» на территории гостиничного комплекса.