Пожар вспыхнул в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка
Новокузнецк, Кемеровская область, 11 февраля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка, сообщил 11 февраля Telegram-канал «112».
«Пожар удалось локализовать на площади 300 «квадратов», — говорится в сообщении.
По данным источника, людей из здания эвакуировали. Никто не пострадал.
Как 11 февраля сообщало ИА Регнум, ещё два крупных пожара вспыхнули на рынке в Кабардино-Балкарии и в гостиничном комплексе в Тольятти Самарской области.
В Кабардино-Балкарии в городе Майском возгорание произошло на кровле торгового павильона на площади 2 тыс. кв. м. Пожар локализовали. В тушении задействовали 42 огнеборца и 10 единиц техники.
В результате пожара в гостиничном комплексе в Тольятти пострадали два человека. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. К ликвидации возгорания привлекли 105 огнеборцев и 29 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане «Небо», расположенном на территории гостиничного комплекса.