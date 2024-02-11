Новокузнецк, Кемеровская область, 11 февраля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка, сообщил 11 февраля Telegram-канал «112».

МЧС России

«Пожар удалось локализовать на площади 300 «квадратов», — говорится в сообщении.

По данным источника, людей из здания эвакуировали. Никто не пострадал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866485" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как 11 февраля сообщало ИА Регнум, ещё два крупных пожара вспыхнули на рынке в Кабардино-Балкарии и в гостиничном комплексе в Тольятти Самарской области.

В Кабардино-Балкарии в городе Майском возгорание произошло на кровле торгового павильона на площади 2 тыс. кв. м. Пожар локализовали. В тушении задействовали 42 огнеборца и 10 единиц техники.

В результате пожара в гостиничном комплексе в Тольятти пострадали два человека. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. К ликвидации возгорания привлекли 105 огнеборцев и 29 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане «Небо», расположенном на территории гостиничного комплекса.