Красногвардейский район, Оренбургская область, 11 февраля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области произошло обрушение кровли в сельской гимназии, сообщили 11 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Павел Бедняков/РИА Новости

Инцидент произошёл в Красногвардейском районе в селе Донском. Крыша обрушилась в спортзале МБОУ «Красногвардейская гимназия» на улице Советской.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве, отметив, что причину обрушения установят.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря в Тульской области из-за снега обрушилась кровля здания промышленного предприятия. Инцидент произошёл в городе Донском. Площадь обрушения составила 1,8 тыс. квадратных метров.

Здание было построено в 1973 году. Прокуратура Донского провела проверку.