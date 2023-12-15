Донской, Тульская область, 15 декабря, 2023, 13:41 — ИА Регнум. В городе Донском в Тульской области под тяжестью снега обрушилась кровля фабричного здания на площади 1,8 тыс. кв. м. В здании находится производство средств личной гигиены. Об этом сообщила региональная прокуратура.

МЧС РФ/РИА Новости

«По установленной информации 14 декабря 2023 года под тяжестью осадков частично обрушилась конструкция помещения 1973-го года постройки площадью 1,8 тыс. кв. м., в котором было организовано производство средств личной гигиены. Пострадавших в результате инцидента нет», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Донского начала проверку, во время которой сотрудники оценят соблюдение требований об охране труда и технике безопасности на предприятии.

По информации ТАСС со ссылкой на представителя местных экстренных служб, один человек пострадал, получив ушиб колена. Крыша рухнула в ночь на пятницу, примерно в 01:40.

Как сообщало 20 июля ИА Регнум, в исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле один человек погиб после того, как рухнула крыша цеха. Предварительно уточняли, что это произошло во время ремонта кровли.

Там находились четверо рабочих, один из которых скончался, другого госпитализировали. Под завалами оказалось тело четвёртого человека.