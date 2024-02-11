Москва, 11 февраля, 2024, 09:16 — ИА Регнум. В 2023 году Россия заняла лидирующие позиции по темпам прироста товарооборота среди партнёров Китая. Об этом 11 февраля сообщил директор первого департамента Азии Иван Желоховцев.

Юрий Смитюк/ТАСС

Диплома в беседе с «РИА Новости» отметил, что это позволило Москве выдвинуться на четвертую позицию в общем страновом ряду внешнеторговых контрагентов Пекина, торговля с которым в прошлом году с заделом преодолела планку в $200 млрд.

«По китайским данным, мы превысили эту символическую отметку, изначально намеченную лидерами на 2024 год, ни много ни мало, на 40 млрд. Для сравнения: таков был весь российско-китайский товарооборот в 2007 году», — отметил Желоховцев.

Он подчеркнул, что сейчас более 90% расчётов между двумя странами осуществляется в национальных валютах. Таким образом, товарооборот составил порядка 20 трлн рублей, или около 1,6 трлн юаней.

Дипломат добавил, что со многими другими странами, в том числе с США, Японией и Республикой Корея, динамика торговли у КНР ушла в минус, причём достаточно ощутимо.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий, товарооборот в 2023 году превысит $200 млрд.

Согласно обновлённым данным главного таможенного управления Китая, товарооборот двух стран в прошлом году вырос на 26,3%, превысив 240 млрд долларов. За этот период Китай экспортировал в РФ товаров на сумму почти 111 млрд долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 46,9%. Импорт же увеличился на 12,7% и достиг 129,13 млрд долларов. При этом в декабре этот показатель достиг 21,9 млрд долларов.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает, что цель по увеличению российско-китайского товарооборота до $300 млрд к 2030 году стала вполне достижимой.