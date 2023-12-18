Пекин, 18 декабря, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Цель по увеличению российско-китайского товарооборота до $300 млрд к 2030 году стала вполне достижимой. Об этом вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил 18 декабря журналистам по результатам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.

ТАСС/Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно статистике, опубликованной главным таможенным управлением КНР, за период с января по ноябрь товарооборот двух стран увеличился на 26,7% в годовом выражении — до рекордных $218,17 млрд. Это значит, что установленная главами России и Китая цель на год уже достигнута.

«Россия выходит сейчас на четвёртое место по товарообороту с Китаем, и можно с уверенностью говорить, что к 2030 году… планка в 300 миллиардов долларов представляется вполне достижимой», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что товарооборот Китая со всем миром сократился на 5,6%.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий, товарооборот в 2023 году превысит $200 млрд. После этого в китайском МИД заявили, что Пекин принял к сведению позитивные комментарии Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их.